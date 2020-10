Bei einem Raubüberfall am frühen Sonntagmorgen ist ein 23-jähriger Landauer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der Mann gegen 0.30 Uhr an einem Automaten in der Reiterstraße Zigaretten holen. Als er gerade vor dem Automaten stand, wurde er von einem Unbekannten völlig unvermittelt niedergeschlagen. Durch den Schlag wurde das Opfer im Gesicht verletzt und ging zu Boden. Der Täter flüchtete mit einer geringen Menge Bargeld. Eine Täterbeschreibung gibt es nicht. Die Kriminalpolizei Landau bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2873333 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de. Sie fragt insbesondere, wer zur fraglichen Zeit Personen in der Reiterstraße beobachtet hat.