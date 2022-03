Die Jugendförderung in Landau bietet einen Manga-Zeichenkurs für Fans japanischer Comic-Kunst an. Er steigt am Dienstag, 29. März, von 16 bis 18.30 Uhr im Haus der Jugend in der Waffenstraße 5 und wendet sich an Jugendliche ab zwölf Jahren. Mitzubringen sind Bleistift, Radiergummi, bunte Holzstifte, dünne Fineliner sowie ein Zeichenblock. Die Teilnahmegebühr beträgt zwölf Euro. Anmeldungen sind möglich auf Instagram und Facebook, per Whatsapp-Nachricht oder Anruf unter 0152 04188916 oder mittels E-Mail an hausderjugend@landau.de.