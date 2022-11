Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstag kurz nach 19.30 Uhr ein in Schlangenlinien fahrendes Auto auf der B10. Der Wagen wurde zuerst in Höhe Birkweiler gesichtet und fuhr in Richtung Landau. Kurz vor der Überleitung zur A65 konnte die Polizei den Mann stoppen und kontrollieren. Der Grund für die unsichere Fahrweise wurde schnell gefunden: Der Fahrer stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Der 46-Jährige hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,38 Promille. Der Mann musste auf der Wache eine Blutprobe zulassen und eine Sicherheitsleistung, also Geld, hinterlegen, weil er keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik hat. Der Wagen wurde einem nüchternen Bekannten des Fahrers übergeben.