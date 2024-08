Torhüter Malcolm Little verließ nach acht Jahren den FV Dudenhofen und wechselt eine Klasse tiefer zum Landesligisten SV Büchelberg. Der 29-Jährige aus Neustadt an der Weinstraße bestritt 131 Partien in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar für den FVD, den SC Hauenstein und Borussia Neunkirchen.

Mit Sebastian Kaiser besaß der SVB nur einen etatmäßigen Keeper. Auf der Bank saß seit Saisonbeginn der 46-jährige Torwarttrainer Sascha Pfirrmann.