Der Makerspace Landau, auch bekannt als das Zentrum für Technikkultur, verfügt jetzt über einen professionellen Lasercutter. Der wurde durch eine Crowdfunding-Kampagne der VR Bank Südpfalz finanziert, bei der von Dezember 2022 bis März 2023 mehr als 14.000 Euro gesammelt wurden. Dabei legte die Bank auf jede Spende ab zehn Euro weitere zehn Euro drauf. Diesen Betrag hat die Postcode-Lotterie auf 22.000 Euro aufgestockt.

Mit dem Lasercutter können Mitglieder des Makerspace Landau Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff, Kork, Papier, Karton, Leder, Gummi, Stoff, Glas, Stein und sogar Knochen, Gebäck, Obst oder Gemüse präzise schneiden oder mit filigranen Mustern versehen. Der Lasercutter steht sowohl für öffentliche Workshops als auch für die Partnerschulen des ZTL und die Mitglieder zur Verfügung. Außerdem will der Verein damit gemeinnützige Projekte in der Südpfalz unterstützen. Die Beschaffung neuer Maschinen stellt eine besondere Herausforderung für den jungen und schnell wachsenden Verein dar, da diese sowohl kostspielig in der Anschaffung als auch im Unterhalt sind.

Das Zentrum für Technikkultur Landau ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der Bildung, Technik und des nachhaltigen Wirtschaftens. Auf einer Fläche von 200 Quadratmetern bietet er in einer offenen Werkstatt verschiedene Aktivitäten und Projekte rund um Elektronik, Holz, Textil und 3D-Druck an. Der Verein sieht sich in der Verantwortung, gemeinsame Zukunftsräume zu schaffen und Technologie demokratischer zu machen.

Info

Weitere Informationen gibt es unter https://ztl.space/.