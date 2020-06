An einer Lagerhalle in der Schlossstraße ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Um 19.17 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Bereifung sowie der Rahmen eines dort abgestellten Maischewagens wurden infolge der Hitzeentwicklung beschädigt, teilt die Polizei mit. Das Feuer konnt rasch gelöscht werden, die Halle geriet nicht in Band. Der Schaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.