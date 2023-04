Und ab geht die Post: Samstag startet der 130. Landauer Maimarkt auf dem Alten Messplatz, enden wird er am Montag, 8. Mai. Auf den Festplatz locken unter anderem das traditionelle Weindorf, in dem die Stadtdörfer ihre Weine und Leckereien präsentieren, die Attraktionen, Fahrgeschäfte und Losbuden, die Fressgasse und der Krammarkt. Wie die Stadtverwaltung ankündigt, wird als Höhepunkt die Hochseiltruppe Geschwister Weisheit aus Gotha am Donnerstag, 4. Mai, sowie am Abschlussabend am Montag, 8. Mai, mit zwei ihrer Shows zu Gast sein. Am ersten Termin zeigen sie um 15 und 19 Uhr die historische Show „Anno Dazumal“; am zweiten um 17 sowie um 21 Uhr die Hochmastshow auf 62 Metern Höhe. Offiziell eröffnet wird der Markt am Samstag um 15 Uhr auf der Bühne im Weindorf. Frühschoppenkonzerte gibt’s am Sonntag, Montag und am Sonntag, 7. Mai, jeweils von 11.30 bis 13.30 Uhr im Weindorf. Mittwoch ist Familientag, dann gibt’s um 15, 16 und 17 Uhr Kasperletheater-Vorstellungen im Weindorf.