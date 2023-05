Die Besucher auf dem alten Messplatz in Landau staunten nicht schlecht. Am Montagabend schauten sie gebannt in die Höhe. Zum Abschluss des Landauer Maimarkts gab es noch einmal einen außergewöhnlichen Höhepunkt. Die Artistenfamilie Geschwister Weisheit zeigte den Zuschauern ihre spektakuläre Hochmastshow. In 62 Metern Höhe turnte Natalia Weisheit auf der Spitze eines Mastes, der sich noch leicht hin und her bewegte, und begeisterte so das Publikum am Boden. „Wir sind sehr froh, dass noch einmal so viele Menschen gekommen sind“, sagt Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn auf Anfrage. „Und zum Glück hat das Wetter auch gehalten.“ Mit der traditionsreichen Akrobatenfamilie hat die Stadt der 130. Auflage der Veranstaltung einen würdigen Abschluss verliehen und wollte damit auch den Bogen zu den Angfängen der Jahrmärkte schlagen, bei denen die Artisten die Attraktionen waren. Außerdem war mit dieser Darbietung die Streitfrage geklärt, die sich um ein Feuerwerk oder eine Lichtshow als möglicher Abschluss wie in den Vorjahren drehte. „Es kann gut sein, dass wir Familie Weisheit wieder in Landau begrüßen werden“, sagt Brunner-Hagedorn. „Aber für die nächsten Märkte werden wir weitere Alternativen zum Feuerwerk ausprobieren.“