Jedes Jahr steigt in Landau der Maimarkt. Und jedes Jahr bemühen sich Stadt und Schausteller, ein gutes Fest anzubieten und die Menschen zu locken. Was uns diesmal erwartet.

Ende April beginnt der traditionelle Landauer Maimarkt. Von Samstag, 25. April, geht der Markt neun Tage lang bis Sonntag, 3. Mai. Moment, bis Sonntag? Ja, richtig. Der Mai- und später dann auch der Herbstmarkt werden jeweils um einen Tag gekürzt. Warum?

Der Grund ist ganz einfach: das liebe Geld. Nachdem der zweite Markt-Sonntag regelmäßig ein Publikumsmagnet ist, fällt der darauf folgende Montag regelmäßig deutlich ab. Vor allem, seit es kein Feuerwerk mehr gibt, das zumindest am Abend noch die Leute auf den Alten Messplatz lockte.

Neu: Lost Escape Adventure

Nun gehe es darum, die Kosten so gering wie möglich zu halten – und jeder Tag auf dem Platz kostet die Schausteller Geld. Und nachdem die Kosten, wie es Schausteller-Verbandschef Robert Stenglein formuliert, „eh schon ins Unendliche steigen“, will man hier versuchen zu sparen. Dasselbe gilt auch für die Gesellschaft Stadt-Leben, das frühere Büro für Tourismus – auch für dieses wird alles teurer, wie Chefin Nina Ziegler verdeutlicht. Darunter fielen Kosten für Zufahrtsschutz, aber auch Kosten für die Müllentsorgung oder das DRK. Es habe nur zwei Möglichkeiten gegeben: die Standgebühren für die Schausteller zu erhöhen, oder einen Tag zu streichen.

Was erwartet die Besucher? Zusätzlich zu den üblichen Fahrgeschäften wie dem Auto-Scooter wird es diesmal eine Neuheit geben: ein Laufgeschäft mit dem Namen Lost Escape Adventure – in diesem muss man Aufgaben erledigen und erhält im Gegenzug eine Zeitgutschrift, darf also länger drinnenbleiben. Mit Elternbegleitung sei die Attraktion bereits für sechs- oder siebenjährige Kinder geeignet, schätzt Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn. Dazu gibt’s diesmal wieder einen Wellenflieger, den Breakdancer, den Musikexpress sowie Fahrgeschäfte für Kinder jeden Alters. Schausteller-Vertreter Stenglein ist stolz darauf, dass es wieder den Krämermarkt geben wird, bei dem sogar einige neue Stände dabei sein sollen.

Schorle wird teurer

Das Programm ist in diesem Jahr auch breiter. So gibt’s an den beiden Sonntagen und am 1. Mai jeweils Frühschoppen-Konzerte, am 3. Mai ist das Blasorchester aus Landau an der Isar zu Gast. Mittwoch ist natürlich wieder Familientag – und Stenglein ist stolz darauf, dass es an allen Fahrgeschäften halbe Preise geben wird. „Wenn sich das Volk den Besuch eines Volksfests nicht mehr leisten kann, haben wir ein Problem“, sagt er. Am selben Tag gibt es kostenloses Kinderschminken und Kasperletheater. Auch die Tanzschule Wienholt ist an mehreren Tagen vor Ort. Die Flyer mit dem ganzen Programm soll es bald geben, kündigt Stadt-Leben-Chefin Ziegler an.

Und sonst noch? Der Festschorle wird leicht teurer, sagt Ziegler. Der Preis steigt um 50 Cent auf 5 Euro – ein Preisniveau, das in vielen Gastronomiebetrieben bereits üblich ist.

Verlosung

Die RHEINPFALZ verlost exklusiv 10 mal 2 Tickets für die Backstagetour, den Blick hinter die Kulissen des Markts, am Montag, 27. April, 17 Uhr. Wer daran teilnehmen möchte, kann bis Mittwoch, 1. April, 14 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff Backstagetour an redlan@rheinpfalz.de sowie den Namen der teilnehmenden Personen schicken. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.