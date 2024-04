Der Maimarkt naht. Derzeit wird auf dem Alten Messplatz in Landau Riesenrad, Weindorf und Co. aufgebaut. Doch wohin können die Inhaber von Parktickets ausweichen? Die Landauer Stadtverwaltung weist in einer Mitteilung darauf hin, dass die Dauerparktickets auch in den angrenzenden Parkquartieren Nord und West gelten. Darüber informiert Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne). Die Mitarbeitenden des Ordnungsamts akzeptierten in den Parkquartieren Nord (rund um den Zoo) und West (rund um Stadion und Freibad) vorübergehend auch Dauerparktickets des Parkquartiers Alter Meßplatz – egal ob analog oder digital. Zudem weist Hartmann darauf hin, dass auch der Uniparkplatz genutzt werden könne. Dort werde man ebenfalls oft fündig. Der Maimarkt startet am Samstag und endet am Montag, 6. Mai. Bis die Attraktionen abgebaut sind, kann es aber noch ein paar Tage dauern. Weitere Infos gibt’s im Netz unter landau.de/parken.