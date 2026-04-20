Riesenrad, Weindorf-Stimmung und jede Menge Jahrmarktflair – das gibt es beim Landauer Maimarkt, der am Samstag, 25. April, auf dem alten Messplatz beginnt und dieses Mal über neun Tage geht. Abschluss ist damit am Sonntag, 3. Mai. Aufgrund der gestiegenen Kosten bei der Durchführung der Veranstaltung endet das Fest nicht wie bisher am zehnten Tag, der stets ein Montag war, sondern einen Tag früher. Das teilt die Stadt Landau mit. Gemeinsam mit dem Schaustellerverband hat sich die Stadtleben Landau in der Pfalz GmbH, die Tochtergesellschaft der Stadtholding, für diese Lösung entschieden, um weiterhin ein attraktives Angebot zu ermöglichen, ohne die Standgebühren anheben zu müssen. Die Besucher erwartet wieder ein abwechslungsreicher Mix aus Klassikern und neuen Attraktionen: „Boxautos“ und Kinderfahrgeschäfte sorgen für Fahrspaß, während Imbissbuden und Süßwarenstände kulinarisch etwas zu bieten haben. Eröffnet wird der Maimarkt traditionell mit einem Umzug vom Rathaus zum Messplatz, begleitet vom Spielmannszug TV 1861 im ASV Landau und der Landauer Weinhoheit Helene I. Livemusik gibt es donnerstags, an beiden Marktsamstagen sowie bei den Frühschoppenkonzerten am 1. Mai und an den Sonntagen. Für Familien gibt es am Mittwoch, 29. April, halbe Fahrpreise, Kinderschminken und ein Kasperletheater. Infos zum Programm gibt es online unter www.visit-landau.de.