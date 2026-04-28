Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Südpfalz lädt am Donnerstag, 1. Mai, dem Tag der Arbeit, zur Kundgebung in Landau ein. Beginn ist um 11 Uhr auf dem Stiftsplatz. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Erst unsere Jobs, dann eure Profite“. Als Hauptredner ist Nils Diesel, Gewerkschaftssekretär der IG BCE, angekündigt. Der Druck auf Beschäftigte wachse auch in der Südpfalz. Steigende Preise, unsichere Perspektiven in Betrieben und der tiefgreifende industrielle Wandel prägten den Alltag vieler Menschen in der Region, schreibt der DGB in einer Pressemitteilung. Die Branchen stünden ebenfalls vor verschiedenen Herausforderungen: Transformation in der Industrie, Fachkräftemangel oder hohe Energiekosten sorgten für Verunsicherung bei vielen Beschäftigten. Rüdiger Stein, Geschäftsführer der DGB-Region Pfalz, betont die Bedeutung gewerkschaftlicher Standards wie den Achtstundentag.