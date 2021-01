Bürger aus der Verbandsgemeinde Maikammer können sich nun auch im Impfzentrum in Neustadt im Telekom-Hochhaus impfen lassen. Die Zusage des Landes ist heute bei der Kreisverwaltung eingegangen, teilte Landrat Dietmar Seefeldt mit. Er hatte sich zusammen mit Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel um diese Lösung bemüht, um Senioren lange Fahrten zu ersparen. Eine entsprechende Zweckvereinbarung mit der Stadt Neustadt sei bereits auf den Weg gebracht worden. Nach Seefeldts Angaben hat das Land sein zentrales Programm zur Impfanmeldung so geändert, dass ab morgen, Freitag, Termine in Neustadt angemeldet werden können. Weigel wies darauf hin, dass Maikammer und Neustadt auch in anderen Bereichen gut zusammenarbeiten. Es sei daher „für uns selbstverständlich, dass wir gerade in Anbetracht der großen Herausforderungen zusammenstehen und uns unterstützen“.

Die Terminvergabe für die Impftermine mit höchster Impf-Priorität kann entweder telefonisch über die Telefonnummer 0800 / 57 58 100 oder über die Internetseite www.impftermin.rlp.de erfolgen. Eine Verlegung von Impfterminen, die bereits im Impfzentrum Wörth vereinbart wurden, sei leider nicht möglich, teilte das Land Seefeldt mit. Das neue Angebot gilt auch nicht für andere Verbandsgemeinden, wie zum Beispiel Edenkoben.