Traditionell wird die Weinfest-Saison an der Weinstraße mit dem Maifest im Landauer Stadtteil Wollmesheim eröffnet. Die eintägige Veranstaltung von Landjugend und Ortsgemeinde zieht Besucher aus der Region an, die oftmals mit den Rädern kommen und sich auf dem Dorfplatz in Wollmesheim stärken. Rund 100 Helfer stemmen das Fest, wie Jana Altschuh bei der Eröffnung nach dem Tanz der Trachtengruppe um den Maibaum berichtete. Ortsvorsteher Rolf Kost versprach eine prächtige Premiere, wenn am Abend die neue und fest installierte Festbeleuchtung eingeschaltet wird. Sein Wunsch, den Spielplatz des Dorfs aufzuwerten, stieß bei Bürgermeister Lukas Hartmann auf offene Ohren. Er schaue mal, was er tun könne, versprach er. Wollmesheimer Winzer und die Metzgerei Joachim sorgen für kulinarische Freuden, worauf auch Weinprinzessin Helene I. ihr Glas erhob. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Nachdem am Vormittag die Musikkapelle „Kleine Kalmit“ aus Arzheim aufspielte, wird ab 17 Uhr die Band „Mind the Gap“ aus Wollmesheim auftreten.