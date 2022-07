SPD-Landtagsabgeordneter und Stadtratsfraktionsvorsitzender Florian Maier bezeichnet die Wahlempfehlung von Grünen, CDU und FDP für CDU-Kandidat Dominik Geißler als „öde Parteitaktik“. Geißler habe, teilt Maier mit, in Gesprächen mit Bürgern immer den Eindruck vermittelt, mögliche Koalitionen und Bündnisse seien im Falle einer Wahl völlig offen. Die Erklärung vom Donnerstag zeige nun, dass dies lediglich „Nebelkerzen“ gewesen seien, „um sich vom ungeliebten Grünen Beigeordneten zu distanzieren, der es jetzt schon zum zweiten Mal nicht in die Stichwahl geschafft hat“.

Es sei deutlich geworden, dass die inhaltlichen Positionen von Geißler und CDU den Ideen der Grünen diametral gegenüberstünden, so Maier weiter. Die Empfehlung der Grünen sei eine „inhaltliche Selbstaufgabe der Grünen“, es gehe nur darum, die Wahl Lukas Hartmanns zum hauptamtlichen Bürgermeister nach dem Ausscheiden Ingenthrons aus dem Amt abzusichern.

In der Stichwahl zum Amt des Oberbürgermeisters in Landau treten Dominik Geißler (CDU) und Maximilian Ingenthron (SPD) gegeneinander an.