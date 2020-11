Florian Maier, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion und Landtagskandidat der SPD für den Wahlkreis 50, regt an, dass die Stadt Landau die Sparkassenräume am Danziger Platz mieten sollte. Nachdem die Sparkasse Südliche Weinstraße die Filiale schließen möchte, sollte eine künftige Nutzung der Räume auf die Tagesordnung, meint Maier. Der Danziger Platz sei das Zentrum des Horstrings und die Nutzung der dortigen Gebäude deshalb von enormer Wichtigkeit für die Weiterentwicklung des Quartiers. Maier hat angefragt, ob der Stadtverwaltung bekannt sei, ob die Sparkasse das Gebäude kurz- oder mittelfristig behalten oder verkaufen möchte. Die Stadt sollte schnellstmöglich in Verhandlungen mit dem Geldinstitut einsteigen. In Gesprächen mit der Aktion „Unser Horst“ sei berichtet worden, dass beispielsweise für das benachbarte Mehrgenerationenhaus eine räumliche Erweiterung wichtig wäre.