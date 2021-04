Zum 130. Mal wäre in Landau jetzt Maimarkt gefeiert worden. Wegen Corona fällt er zum zweiten Mal aus. Aber das Tourismusbüro nimmt den Faden auf und stellt zum ersten Mal auf dem Rathausplatz einen Maibaum. Das ist nicht die einzige Neuigkeit.

Fast zwölf hoch soll sie in den Himmel ragen, die Fichte, die das THW am Donnerstagnachmittag im Stadtwald schlägt und vor dem Rathaus aufstellt. „Im Wald war der Baum im Weg“, erläutert Bernd Wichmann am Vormittag. Der Geschäftsführer des Büros für Tourismus zweifelt augenzwinkernd noch, ob die Krone wohl groß genug ist und versichert, die bunten Streifen und roten Herzen seien wasserfest.

Noch mehr Kerwe-Atmosphäre zaubert natürlich ein Riesenrad auf den Platz. Die Premiere im vergangenen Jahr war allseits bejubelt worden. „Wir stehen bereit“, sagte Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Ebenso die Schaustellerfamilie Göbel. Doch bevor die ersten Gäste ihre Runden drehen können, müssen die Inzidenzwerte in der Stadt unter die 100er-Marke fallen. Besser noch unter 50, wie Hirsch ergänzte.

Der güldene Optimist des Künstlers Ottmar Hörl, der an vielen Ecken der Stadt gute Laune macht, warb am Donnerstag auch für eine neue Optimistentorte. Erfinder Claus Becker, Bäcker aus Edenkoben und in Landau stellvertretender Marktsprecher, bietet sie künftig immer donnerstags auf dem kleinen Markt vor der Rathaus an.

Wo gibt es die Lampions? Das werde er oft gefragt, erzählte Bernd Wichmann, seit 600 bunte Lampions dekorativ in der Innenstadt über den Straßen hängen. „Die kommen sehr gut an.“ Ein Lächeln auf dem Gesicht – mehr brauche man nicht, meinte Wichmann. Derzeit werde über eine eventuelle Ausweitung nachgedacht.

Lisa Kunzmann vom Stadtmarketing verwies auf die zunehmende und breitgefächerte Teststruktur in der Stadt. Allein in der Festhalle sind laut Hirsch bislang 30.000 Tests gemacht worden.

Info

Ab sofort gibt es unter www.unserlandau.app/Schnellteststationen eine Übersichtskarte mit den Testangeboten in Landau.