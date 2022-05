Der Landesverband Deutscher Sinti und Roma veranstaltet am Montag, 16. Mai, 12 Uhr, an der Gedenktafel am Frank Loebschen-Haus gemeinsam mit der Stadt Landau eine Kundgebung mit anschließender Kranzniederlegung. Anlass ist das Gedenken an die Deportationen von Sinti und Roma, die am 16. Mai 1940 begannen. Neben Jacques Delfeld Jr., Geschäftsführer des Verbands Deutscher Sinti und Roma, wird auch Oberbürgermeister Thomas Hirsch ein Grußwort sprechen. Unter der Herrschaft der Nationalsozialisten wurden laut Arnulf Scriba vom Deutschen Historischen Museum in Berlin im Zuge des systematisch geplanten Völkermords geschätzt 220.000 bis 500.000 Sinti und Roma ermordet.