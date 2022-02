„We shall overcome“ (Wir werden das überwinden) – die Hymne der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ist am Montagabend auf dem Landauer Rathausplatz erklungen, angestimmt von knapp 200 Teilnehmern einer Mahnwache für den Frieden, die Sieglinde Rother wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine angemeldet hatte. Rother räumte ein, man könne nicht viel tun gegen diesen angezettelten Krieg, aber man könne „hier stehen und unsere Demokratie verteidigen – das was Diktatoren in aller Welt am meisten fürchten“.

Ingenthron: Beschämendes Bild der AfD

Zu Wort gemeldet hat sich auch Norbert Herrmann, Stadtrat der AfD in Landau, der berichtete, seit nunmehr 25 Jahren oft in der Ukraine gewesen zu sein und der von der Aggression russischer Soldaten und Putins gegen ein ungemein nettes, gastfreundliches Volk sprach. „Wir stehen hier in einer noch freien Welt und hoffen, dass Putin nicht noch mehr anrichtet“, sagte er. „Ihre Worte ehren Sie“, entgegnete Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD), doch die AfD habe am Sonntag in der Sondersitzung des Bundestages zum Krieg gegen die Ukraine ein beschämendes Bild abgegeben.

Ingenthron begrüßte es, dass es nun Bestrebungen gebe, die Ukraine, ein europäisches Land, in die EU zu holen. Dafür hatte sich EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ausgesprochen. Man dürfe nicht vergessen, dass es ein Russe, Gorbatschow, gewesen sei, der erst die Wiedervereinigung Deutschlands ermöglicht habe.

Bereits am Sonntag haben in Landau rund 1000 Menschen für den Frieden demonstriert.