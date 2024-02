Michael Heinzmann ruft auch für diesen Freitag, 17 bis 17.45 Uhr, zur „Mahnwache für Israel – Nie wieder ist jetzt“ auf dem Landauer Rathausplatz auf. Wie der Organisator mitteilt, ist geplant, an den Angriff der Hamas und an die verbleibenden Geiseln in der Gewalt der Terrororganisation zu erinnern. Zu diesem Zweck sollen Teelichter auf dem Boden aufgestellt werden. Erwartet werden laut Heinzmann 50 bis 100 Menschen.