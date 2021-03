Das in der Horststraße aufgestellte „Geisterfahrrad“ ist wieder da. Das weiß gestrichene Rad, das vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) als Mahnmal für das Opfer des tödlichen Verkehrsunfalls am 25. Januar in der Horststraße aufgestellt worden war, ist im Landauer Stadtdorf Dammheim wieder aufgetaucht. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Eine Anwohnerin des Himmelmannrings hatte das Fahrrad entdeckt und sogleich die Polizei verständigt. Beamte hätten daraufhin das Rad sichergestellt. Es soll in den nächsten Tagen an einen Berechtigten ausgehändigt werden, heißt es im Polizeibericht. Das verkehrsuntüchtige „Geisterrad“ war bereits wenige Tage, nachdem es vom ADFC solide an der Unfallstelle befestigt worden war, durch bislang Unbekannte gestohlen worden.