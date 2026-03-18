In Zusammenarbeit mit der Kunstschule Villa Wieser hat das St. Paulus Stift in Herxheim ein inklusives Projekt gestartet.

Menschen mit Behinderungen erschaffen mit professionellen Künstlern und Dozenten ein großformatiges Gemeinschaftskunstwerk. Das Werk werde künftig im Foyer des St. Paulus Stifts präsentiert, erklärt die Jacob Friedrich Bussereau Stiftung, zu der die Einrichtung gehört. Der Eingangsbereich wird dazu neu gestaltet. Eine besondere Bedeutung gewinne das Projekt durch die enge Einbindung der Bewohner in alle Entstehungsschritte. So habe die Bewohnervertretung selbst das Motto „Magie ist unser Leben“ für das Kunstprojekt gewählt. Rund 180 Bewohner des St. Paulus Stifts waren demnach eingeladen, sich mit Zeichnungen oder farbigen Gestaltungen einzubringen.

Diese Einsendungen sichteten die Künstler Francesco Jorio und Claudia Bast. Das Bild eines Bewohners wird nun als zentrales Element in das Gemeinschaftswerk integriert. Darüber hinaus fließen Eindrücke von Fotos aus der Gründerzeit des St. Paulus Stifts ein und Themen, die das Leben dort prägen – wie Feste, Feiern und Musik. An der Gestaltung von vier jeweils ein mal 1,5 Meter großen Gipsfaserplatten mit Acrylfarben als Hintergrund des Kunstwerks beteiligten sich laut Mitteilung rund 40 Bewohner. In der Villa Wieser werden die Platten von Francesco Jorio und Claudia Bast weiterbearbeitet. Im nächsten Schritt werden die weiteren Elemente integriert.

Das Kunstprojekt wurde durch Spenden ermöglicht, beide Künstler spenden zudem einen Teil ihres Honorars. Die offizielle Einweihung des Gemeinschaftswerks ist für das Sommerfest am 28. Juni geplant.