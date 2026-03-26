Der 1870 gegründete Madenburgverein steht vor größeren Investitionen, die laut Vorsitzendem und Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) ohne öffentliche Zuschüsse nicht umsetzbar sind. Sie umfassen Brandschutz und umfangreiche Sanierungen an der Burg. Das sagte er vor 32 Mitgliedern bei der Mitgliederversammlung im Sportheim des ASV Eschbach. Vor der Wahl des Vorstands wurde Peter Laux einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. Laux war 32 Jahre Schatzmeister des Vereins. „Über drei Jahrzehnte übernahm er als Schatzmeister Verantwortung für die Vereinsfinanzen. Dafür danke ich ihm herzlich im Namen des Vereins“, erklärte Seefeldt. Bei der Wahl wurde Seefeldt als Vorsitzender bestätigt, mit Dominik Geißler und Alexander Gäng als Stellvertretern. Neuer Schatzmeister ist Matthias Heidenreich. Konservatorin Christina Rupp sowie Schatzmeister und Geschäftsführer Andreas Imhoff wurden in ihren Ämtern bestätigt. Beisitzer sind Torsten Blank, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landau-Land, Michael Bender, Alexander Schlink, Werner Dausch und Jürgen Weckenmann.