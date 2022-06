Die Stadt erwägt, sich um das Förderprogramm Housing First des Landes zu bewerben. Ziel ist es, Obdachlosen unbefristet mit eigenem Mietvertrag Wohnraum zur Verfügung zu stellen und sie zu betreuen. Das soll ihnen die Sicherheit geben, wieder festen Fuß zu fassen. Helsinki, Berlin, Wien und weitere Städte hätten so Obdachlosigkeit um durchschnittlich 30 Prozent verringert, sagten die Grünen zur Begründung. Nach ihren Informationen will Minister Alexander Schweitzer (SPD) vier Modellprojekte im Land starten. Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) sagte, die Stadt müsste dann fünf Wohnungen zur Verfügung stellen, was eine relativ hohe Hürde sei. Sozialdezernent Maximilian Ingenthron begrüßte die Absicht des Förderprogramms, die Stadt müsste dann aber auch weiteres Personal einstellen. Er will das Thema mit dem Caritaszentrum besprechen. Außerdem soll sich der Sozialausschuss mit dem Thema befassen. In Landau werden Obdachlose in einem aus Containern gebildeten Gebäude am Freibad untergebracht und dort auch betreut.