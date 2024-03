Haben Sie den visionären und großartigen Vorschlag der CDU gehört? Die Anwohner der Hindenburgstraße sollen entscheiden, ob die Straße umbenannt werden soll. Nur die Betroffenen also. Nicht die Bürger, lassen Sie sich da kein C für ein DU vormachen – Betroffenenbeteiligung hat mit Bürgerbeteiligung nix zu tun. Aber die Idee ist so toll und voller Möglichkeiten! Wenn die CDU nun ein Fünkchen Rückgrat hat, geht sie diesen Weg konsequent weiter. Vermögenssteuer? Nur die Vermögenden entscheiden – das scheint tatsächlich so zu sein: Es gibt ja keine. In einem anderen Fall gibt es die auch: Die Politiker entscheiden, wie hoch ihre Diäten sind. Und die Stadträte, wie hoch ihre Aufwandsentschädigungen. Sollten dann konsequenterweise nicht auch die Bürgergeldempfänger entscheiden dürfen, wie hoch ihr Bürgergeld ist? Oder wäre das eine dumme Idee, CDU? Da geht noch mehr: Die Kiffer und Junkies entscheiden, ob Drogen legal sind. Und Verbrecher, was verboten ist. Einen Vorteil hätte es: Wir bräuchten diverse Dinge nicht mehr. Zum Beispiel die CDU. Wobei, hier dürfen die Betroffenen wieder selbst entscheiden, ob sie sich auflösen oder nicht. Das ist schon ziemlich unfair.