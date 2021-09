Das Zentrum für Technikkultur in Landau (ZTL) und die Universität laden ein zum dritten Macherdaach, einem Treffen von Erfindern und Tüftlern, Technikern und Handwerkern. Sie kommen am Samstag, 25. September, von 10 bis 18 Uhr im Atrium der Universität Landau zusammen. Besucher sind willkommen. Der Landauer Verein ZTL hatte erst kürzlich seinen Makerspace – eine gut ausgestattete Werkstatt - in der Klaus-von-Klitzing-Straße in Landau eröffnet. Bei dem Treffen in der Uni werden viele Ergebnisse der Arbeit im Makerspace (Macher-Raum) gezeigt. Unter anderem werden 3D-Drucker und kleine Roboter zu sehen sein. Besucher können beim Amateurfunk, einem kleinen Lötprojekt und beim textilen Basteln mit Elektronik mitmachen. Das Angebot wendet sich an Erwachsene „sowie kleine und große Kinder“, schreiben die Veranstalter. Oft sind kleine Computer wie Arduino und Raspberry-Pi das Herz der kreativ-verrückten Projekte der Makerszene, zu der auch die Linux-User-Group Landau gehört, die mit einem freien Betriebssystem arbeitet, das jeder nutzen, weiterentwickeln und für eigene Zwecke anpassen kann.

Noch ist ungeklärt, ob die Organisatoren Speisen und Getränke anbieten können. Verdursten müsse aber niemand, versprechen die Organisatoren. Der 3. Macherdaach findet aufgrund der Corona-Pandemie mit einem besonderem Hygienekonzept statt. Der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung wird jedoch auf der Webseite https://macherdaa.ch gebeten. Dort gibt es auch alle weiteren Infos und Kontaktdaten. Dort kann sich auch noch anmelden, wer kurzfristig noch ein eigenes Projekt vorstellen möchte.