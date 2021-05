Die Politik setzt bei der Impfung auf die freie Wahl. Warum nicht auch beim Impfstoff? Das ist unverständlich.

Jeder hat ein Recht auf eine Impfung gegen das Coronavirus, aber die Pflicht besteht nicht – ein Fehler. Die Pflicht wäre gesamtgesellschaftlich die bessere Lösung. Sobald alle geimpft sind, stellen sich Fragen nach möglichen Teil-Lockdowns oder anderen Maßnahmen in Regionen mit niedriger Impfquote nicht mehr. Das Gesundheitssystem könnte vermeidbarer Belastungen wegen schwerer Verläufe größtenteils entledigt werden. Die Politik hat sich aber dafür entschieden, den Menschen die Entscheidung freizustellen. Das wäre in Ordnung, wenn man den Weg der Wahlfreiheit auch konsequent ginge. Was nicht der Fall ist. Es gibt unterschiedliche Impfstoffe unterschiedlicher Anbieter mit unterschiedlicher Wirksamkeit. Aber: Man darf sie sich nicht aussuchen – auch nicht mit möglicherweise längerer Wartezeit. Entweder ist der Bürger mündig – oder er ist es nicht.