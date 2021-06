Ein 22-jähriger Müllwerker ist am Montagmorgen in der Geinsheimer Straße in Gommersheim angefahren worden. Nach Angaben der Polizei wollte er die Straßenseite wechseln, um dort die Mülltonnen zu holen. Dabei stieß ein 29-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen den jungen Mann, der aus dem Heckbereich des Müllwagens auf die Fahrbahn getreten war. Der 22-Jährige verletzte sich leicht an der Hand beziehungsweise an den Beinen. Das Fahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß leicht beschädigt.