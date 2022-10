Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau hat auf seiner Homepage Handreichungen zur Frage, was in welche Mülltonne gehört, auf 18 Sprachen veröffentlicht. Von Portugiesisch über Polnisch bis hin zu Farsi, Somali, Ukrainisch und Türkisch reiche die Spannweite, so der EWL.

Im Netz

www.ew-landau.de/Downloads