Der Bring- oder Behälterservice für Mülltonnen in Landau läuft derzeit nicht rund. Das hat der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb (EWL) mitgeteilt. Der Grund sind Krankheitsfälle beim Entsorgungsbetrieb Südmüll, teilte Sandra Hilzendegen mit, Abteilungsleiterin für Abfallentsorgung. „Uns erreichen täglich Nachrichten von Bürgerinnen und Bürgern, die sauer sind, weil ihre Abfalltonne nicht zum Sammelplatz gebracht wurde“, so Hilzendegen. Diesen Ärger könne man verstehen, aber man könne nicht selbst Abhilfe schaffen. Eigenes Personal könne der EWL für diese gebührenfreie Zusatzleistung nicht stellen.

Der Behälterservice war eingerichtet worden, nachdem der EWL 2016/17 bestimmte Stellen im Stadtgebiet aus versicherungstechnischen Gründen nicht mehr anfahren konnte, beispielsweise enge Sackgassen und zu schmale Straßen. Betroffen sind etwa 250 Gebiete im Stadtgebiet und etwa zehn Prozent aller Grundstücke. Der EWL hatte daraufhin Sammelstellen für Mülltonnen und Wertstoffe eingerichtet. Doch viele insbesondere ältere Anwohner sahen sich außerstande, Tonnen und Säcke selbst dorthin zu bringen. Daraufhin hatte der EWL 2019 einen kostenlosen Hol- und Bringdienst zwischen Grundstück und Sammelplatz eingeführt.

Nach Hilzendegens Angaben sind es mehr als 2300 Abfalltonnen, die die Mitarbeiter der Firma Südmüll im Auftrag des EWL jede Woche zwischen Grundstücken und Behältersammelplätzen bewegen. Die Abteilungsleiterin bittet deshalb diejenigen Haushalte, die den Behälterservice gebucht haben, um Verständnis und appelliert: „Auch das gegenseitige Unterstützen beim Bewegen der Abfalltonnen zu den Behältersammelplätzen kann eine nette Geste für den Nachbarn sein.“

Der Behälterservice („Tonnen-Taxi“) ist gebührenfrei. Er wird von allen Haushalten mitfinanziert, die an das Landauer Abfallsystem angeschlossen sind. Die Mitarbeitenden eines Dienstleisters holen die Tonnen für Bio-, Papier- und Restabfall dann morgens in der Früh am Grundstück ab. Nach der Leerung werden die Tonnen am Nachmittag des gleichen Tages wieder zum Grundstück zurückgerollt. Bisher sei dies in der Regel reibungslos gelaufen, so der EWL.