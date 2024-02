Unbekannte haben am Samstagnachmittag eine Mülltonne in der Herxheimer Käsgasse in Brand gesetzt. Ein Zeuge meldete den Brand der Polizei. Er verdächtigt zwei Jungs im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren. Sie sollen für das Feuer verantwortlich sein, weil sie geflüchtet seien, als er sie erblickte, so die Schilderung des Zeugen. Die Jungs trugen schwarze Trainingsanzüge. In der verschmorten Tonne fanden die Beamten unter anderem Deospray. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06341 2870.