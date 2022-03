Der Ortsbeirat Arzheim lädt Naturliebhaber am Samstag und Sonntag, 2. und 3. April, zur Aktion „Sauberes Arzheim“ ein. Dabei soll im gesamten Ort liegengebliebener Müll gesammelt und entsorgt werden. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Hof der bischöflichen Amtskellerei. Teilnehmende können am Samstag ihren Sammelort festlegen und den Unrat auch am Sonntag, eventuell verbunden mit einem Familienausflug oder Spaziergang einsammeln. Wo der Müll hingebracht werden soll und wie Teilnehmer Müllsäcker erhalten, wird am Samstag mitgeteilt.