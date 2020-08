Der Betreiber wird Besitzer: Die Pirmasenser Müllverbrennungsanlage wird wohl an EEW-Energy from Waste verkauft. Das Gebot: 49 Millionen Euro. Alle Kreise und Städte im Müllzweckverband (ZAS) außer Pirmasens wollen den Verkauf. In dem Verband sind die Städte Landau, Zweibrücken, Pirmasens sowie die Landkreise Südliche Weinstraße, Germersheim und Südwestpfalz zusammengeschlossenen. Die Entscheidung fällt aber erst in der ZAS-Versammlung am 2. Dezember. Das Angebot und die vom ZAS in Auftrag gegebene Kosten-Nutzen-Analyse müssen noch in den Stadträten und Kreistagen beraten werden. Die ZAS-Kommunen müssten auf jeden Fall nicht mehr zwingend ihren Müll nach Fehrbach liefern, sondern könnten überall verbrennen, wo der Preis gerade günstig ist, erklärt Markus Zwick, ZAS-Vorsteher und Oberbürgermeister von Pirmasens. Er stellt daher eine Senkung der Müllgebühren in Aussicht.