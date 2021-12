Der Verkauf des Müllheizkraftwerks des Zweckverbands Abfallwirtschaft war für viele Leute eine kurze Randnotiz, die zwar interessant ist – aber sich nicht aufs tägliche Leben auswirkt. Eine Fehlannahme, wie sich nun herausstellt. Denn die Müllgebühren sinken.

Der Verkauf des Kraftwerks spült Geld in die Kassen des Landauer Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs. Eine Folge laut einer Mitteilung des EWL: Die Gebühren für den Restabfall sinken in allen Behältergrößen um mindestens zehn Prozent. So kostet die Leerung der 80-Liter-Restabfalltonne im vierwöchigen Turnus künftig 8,80 Euro im Monat anstatt bisher 10 Euro. Analog sinken die Gebühren für die Kombination von einer Restabfall- und einer Biotonne, teilt der EWL weiter mit. Teurer hingegen werden zusätzlich bestellte Biotonnen für Großabnehmer, die Gebühren der 120-Liter-Tonne für organische Reste steigen um 20 Cent auf künftig 8,20 Euro monatlich. Der Preis für den Grünschnittsack bleibt bei zwei Euro. Lediglich bei der Abfuhr von größeren Restabfallcontainern komme es zu größeren Gebührenerhöhungen – davon sind laut EWL aber wenige Grundstücke betroffen.

Biologische Abfälle werden teurer

Zudem wird die Anlieferung von Resten auf dem Wertstoffhof billiger, informiert der EWL. Einzig bei Bauschutt steige die Gebühr um einen Euro auf 128 Euro je Tonne. Die Pauschale für die Anlieferung einer 20-Liter-Menge sinkt von vier auf drei Euro. „Damit kommen wir allen Heimwerkern entgegen, die zu Hause selbst Hand anlegen beim Renovieren“, sagt EWL-Chef Bernhard Eck. Er stellt für 2024 eine weitere Gebührenreduzierung in Aussicht, wenn der Erlös aus dem ZAS-Verkauf komplett auf dem Konto des EWL ist. Denn derzeit ist nur eine Teilzahlung eingegangen – die für die Gebührensenkung verwendet wird. Das in Pirmasens stehende Müllheizkraftwerk ist an eine Saarbrücker Firma verkauft worden.

Positiv entwickelt haben sich zudem die Verkaufserlöse der Papiersammlung. Doch beide Entwicklungen reichten nicht aus, um die stark gestiegenen Kosten für Organisches komplett aufzufangen. Diese seien im laufenden Jahr um 100.000 Euro gestiegen. Grund sind laut EWL gestiegene Transport- und Sammelkosten sowie gesetzliche Vorgaben, die der Betrieb und seine Dienstleister erfüllen müssen.