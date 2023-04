Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau will seine Entsorgungsfahrzeuge künftig wieder rückwärts in enge Straßen schicken. Dann kann er auf Sammelstellen verzichten. Das geht mit neuen Laser- und Kamera-Augen für die Lastwagen. In einem Stadtviertel bleibt aber definitiv alles beim Alten.

Ingo Oldenburg legt den Rückwärtsgang ein, und sein Blick springt zwischen dem linken und dem rechten Außenspiegel und dem Bildschirm am Armaturenbrett hin und her, während