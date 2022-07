Der Internationale Müller-Thurgau-Preis ist ein Weinwettbewerb, der nicht-kommerziell von Winzern für Winzer durchgeführt wird. Alljährlich werden von erfahrenen Weinfachleuten in einer Blindverkostung hunderte von Weinen dieser Rebsorte bewertet. In diesem Jahr ging der Preis an gleich mehrere Pfälzer Weingüter. Drei davon in der Südpfalz. Das Weingut Thomas Dollt in Flemlingen gewann den Preis mit einem Müller-Thurgau, das Weingut Gries aus Rodth sowohl mit einem Rivaner Komplex als auch einem Rivaner Brillant und das Weingut Matthias Vogler aus Heuchelheim-Klingen konnte mit seinem Pfalz Rivaner überzeugen. Das Weingut Hammel & Cie aus Kirchheim an der Weinstraße schaffte es als viertes Pfälzer Weingut aufs Treppchen. Die Siegerehrung fand in dieser Woche auf dem neuen Schloss in Meersburg statt.