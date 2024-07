Am Sonntagmorgen zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr sind der Landauer Polizei zwei qualmende Mülleimer im Wohnpark am Ebenberg/ehemaliges Gartenschaugelände gemeldet worden. Beide Male war auch die Feuerwehr im Einsatz. Sachschaden entstand nicht, aber die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet Zeugen, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.