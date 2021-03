Die Abfuhr von Bioabfall und Restmüll wird in der Karwoche um jeweils einen Tag vorverlegt, sodass die Abfuhr von Karfreitag, 2. April, auf Donnerstag, 1. April, und letztendlich die Abfuhr von Montag, 29. März, auf Samstag, 27. März, verlegt wird. In der Woche nach Ostern wird die Abfuhr auf den jeweils darauffolgenden Tag verlegt. Darüber hinaus sind die Wertstoffwirtschaftszentren bei Edesheim und Billigheim-Ingenheim sowie die Grünabfallsammelstelle bei der Firma Kühner in Annweiler-Gräfenhausen am Ostersamstag, 3. April, geschlossen. Weitere Infos gibt es im SÜW-Wertstoff-Wegweiser und in der Wertstoff-App bereits berücksichtigt sind.