Wann wird im Landkreis SÜW welcher Müll abgeholt? Diese Frage lässt sich nicht nur mit Blick auf den Abfuhrkalender des Eigenbetriebs Wertstoffwirtschaft beantworten. Die Termine für die Müllabholungen und Leerungen lassen sich jederzeit in der SÜW Wertstoff-App abrufen, auf die die Behörde aufmerksam macht. Interessierte können sich zudem eine Erinnerungsmeldung auf dem Smartphone einrichten. Wie die Behörde mitteilt, soll die Erinnerung in Kürze alternativ auch automatisch an die E-Mailadresse der Interessierten verschickt werden können. Die App kann online auf der Webseite des Kreises heruntergeladen werden.