Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) holt auch an Heiligabend sowie an Silvester Müll ab. Am 24. und 31. Dezember geschlossen bleiben lediglich die EWL-Verwaltung in der Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1 und der Wertstoffhof Am Hölzel. Der ist an allen anderen Tagen zwischen den Jahren von 7.30 Uhr und 12 Uhr und 13 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Alle Abfuhrtermine werden auch auf der Homepage des EWL unter der Rubrik „Entsorgungskalender“ veröffentlicht.