Bereits zum wiederholten Mal wurde in der Ortsgemarkung von Ilbesheim illegal Müll entsorgt. Übers Wochenende sei es erneut passiert, berichtet Ortsbürgermeister Peter Jean. „In den letzten Monaten häufen sich die Ablagerungen vom Sauwoogweiher in Richtung Weinstraße.“ Das sei kein Kavaliersdelikt. Wer solch einen Umweltfrevler beobachtet oder Hinweise zu den Verursachern hat, möge sich bei ihm unter Telefon 06341 31908 oder per E-Mail an info@ilbesheim.de melden.