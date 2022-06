Unbekannte haben am Samstagmorgen auf einem Feldweg zwischen Edenkoben und Rhodt unter Rietburg illegal Müll verbrannt. Laut Polizei entdeckte ein Spaziergänger gegen 8.40 Uhr den Brand und rief die Beamten. Diese konnten vor Ort einen größeren und noch qualmenden Aschehaufen feststellen, darunter Farbdosen, Kleidung sowie Gummischläuche und andere Dinge. Durch die Feuerwehr Edenkoben wurde der Kleinbrand später gelöscht, wie es heißt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.