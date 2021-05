In der Nacht von Donnerstag, 29. April, auf Freitag, 30. April, ist auf einem Feldweg zwischen Venningen und Kirrweiler eine größere Menge Baumüll entsorgt worden. Es handelt sich dabei laut Polizei um Spanplatten, Teppiche und Abfallsäcke. Bislang ist der Verursacher den Beamten nicht bekannt. Sie suchen deshalb Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Abfalls geben können. Telefonisch ist die Polizei in Edenkoben unter der Nummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu erreichen.