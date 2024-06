Mehrere Eimer Glasgranulat sind auf einer Wiese am Burgenring in Annweiler verstreut worden. Zu der illegalen Müllentsorgung kam es laut Polizei im Verlauf der vergangenen Woche. Die Behörde bittet unter Telefon 06346 96462519 oder per E-Mail an pwannweiler@polizei.rlp.de um Hinweise, die zum Täter führen könnten.