Wer derzeit Anfragen und Anträge zum Thema Müll an die Kreisverwaltung geschickt hat, muss damit rechnen, dass die Beantwortung länger dauert. Personalengpässe können aktuell zu Verzögerungen führen, darauf weist der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft (EWW) hin. Dies betrifft die Bearbeitung von Behälteränderungen und Sepa-Lastschriftmandaten sowie allgemeine Verwaltungsarbeiten.

Alle bereits eingegangenen Schreiben, Anträge und Mails würden nach der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet, versichert der EWW. Allerdings derzeit nicht in der gewohnten Schnelligkeit. Der EWW empfiehlt, Änderungswünsche per E-Mail an eww@suedliche-weinstrasse.de oder an die einzelnen Mitarbeiter zu senden. Vieles lasse sich auch mithilfe der SÜW-Wertstoff-App klären.