Arzheim hat vorgelegt, nun ist Mörzheim an der Reihe: Am kommenden Wochenende, von Freitag bis Sonntag, wird die Kerwe im Weingut Wambsganß und an der Pirates Bar auf dem Kerweplatz am Sportplatz gefeiert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird das Fest am Freitag um 19 Uhr eröffnet. Ganz viel los ist am Sonntag: Um 10 Uhr gibt es ein Biker-Frühstück und einen Mundart-Gottesdienst, ab 11 Uhr wird es in verschiedenen Höfen Flohmärkte zu Gunsten des Dorfladens geben. Dazu hat Malerin Renate Oehlschlägel ihr Atelier in der Hauptstraße geöffnet, auch das Nabu-Zentrum Hirtenhaus kann besucht werden.