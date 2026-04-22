Der Kampfmittelräumdienst wird am Donnerstag ab 8 Uhr eine Mörsergranate sprengen. Diese liege westlich der L543, die Insheim mit der B38 entlang des Ebenbergs verbindet, südlich der B38 und nördlich von Insheim, teilen die Stadt Landau sowie die Verbandsgemeinden Herxheim und Landau-Land gemeinsam mit. Die Granate wurde weit entfernt von bewohntem Gebiet gefunden, eine Evakuierung sei deshalb nicht nötig. Es müssten aber in allen drei Kommunen Wirtschaftswege im Radius von 300 Metern um den Fundort gesperrt werden.