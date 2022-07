Viele Feste in der Südpfalz sind unter Druck – allerorten fehlen Freiwillige. Auch in Mörlheim. Ob die traditionell am dritten Wochenende im September gefeierte Kerwe veranstaltet wird, ist noch nicht sicher.

Auf Nachfrage der RHEINPFALZ teilt Ortsvorsteher Joachim Arbogast (parteilos) im Nachgang der jüngsten Ortsbeiratssitzung mit, dass es, vermutlich aufgrund des pandemiebedingten Personalmangels in der Gastronomie, bisher nicht gelungen sei, einen Caterer für die Ausrichtung zu finden. Um die Kerwe am Leben zu halten sucht der Ortsbeirat nun Freiwillige aus den Vereinen, die für das leibliche Wohl der Kerwebesucher sorgen.

Landfrauen planen Ritter-Fest

Besser sieht es bei einer anderen Aktivität im Stadtdorf aus: Am Freitag, 22. Juli, ab 18 Uhr, verkaufen die Landfrauen auf dem Platz in der Dorfmitte süße „Rostige Ritter“. Nach der internen Feier zur Wiedereröffnung ihres nach einem Wasserschaden frisch renovierten Domizils bedanken sich die Mörlheimer Landfrauen so öffentlich bei allen Helfern und Sponsoren mit einem „Ritter-Stephan-Fest“. Nach dem Willen der Dorfbewohner soll der von ihnen ansprechend gestaltete Treffpunkt in der Dorfmitte „Ritter Stephan Platz“ heißen. Ein Beschluss des Stadtrates indes verlangt die Benennung von öffentlichen Straßen und Plätzen nach Frauen, bis eine Geschlechtergleichheit hergestellt ist.

„Damit wollen wir ein Zeichen setzen, dass wir als Frauenorganisation keine Geschlechtergleichheit bei Straßennamen und Plätzen brauchen, um in unserem Dorf aktiv zu sein“, sagt Landfrauen-Vorsitzende Sandra Michler.