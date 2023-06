Als „guten und auch repräsentativen“ Wert feiert die Mörlheimer CDU, dass ihre Umfrage zur Windkraft 80 Rückläufer hatte. Mörlheim hat knapp 1100 Einwohner. „10,25 Prozent sprachen sich für und 89,75 Prozent gegen Windräder aus“, heißt es in einem Schreiben an die Mörlheimer, das auf der Homepage der CDU veröffentlicht ist, ohne Datum und Unterzeichner. Hintergrund ist, dass nach Gesetzesänderungen in Bund und Land als möglicher Standort für zwei bis drei Windkraftanlagen in Landau nur 21 Hektar bei Mörlheim infrage kommen.

Der CDU-Ortsverband Mörlheim unter Federführung von Peter Lechner hatte der Stadt vorgeworfen, mit den Mörlheimern noch nicht gesprochen zu haben und eine Umfrage gestartet. Sie konnten sich nur für oder gegen Windkraft aussprechen und bekamen von der CDU einige Fakten zur Meinungsbildung geliefert, die sich Lechner aus dem Internet zusammengesucht hatte. Landau steht ganz am Anfang des Weges. Die Stadtspitze versicherte in einer Ortsbeiratssitzung im Mai erneut, dass es natürlich eine Bürgerbeteiligung geben werde, wenn es so weit sei. Lechner beklagt, diese Informationen im Rat seien leider sehr einseitig pro Windkraft ausgerichtet gewesen und hält sich in seiner Bilanz zur Umfrage zugute, auch über die Grenzen Landaus hinaus eine breite Diskussion in Gang gebracht zu haben. Die CDU Mörlheim sei grundsätzlich offen gegenüber Windkraftanlagen, heißt es noch.