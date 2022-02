Mit viel Liebe zum Detail hat der Landauer Investor Thorsten Holch mit seinem Team drei Möbelklassiker in der Privatstraße am Philosophengarten aufgestellt. Die überdimensionierte Liege ist eine Anleihe an den Klassiker der irischen Architektin Eileen Gray (1878 bis 1976), die beiden Sessel erinnern an die erfolgreiche LC-Serie des schweizerisch-französischen Architekten und Designers Le Corbusier (1887 bis 1965). Der LC2 stammt aus dem Jahre 1928 und schmückt weltweit Büros, Foyers und Lounges. Wie Holch erzählt, haben er und seine Leute eine Weile getüftelt, wie sie die Betonpolster hinbekommen: Sie sind hohl, weil sie ansonsten zu schwer geworden wären. Heimelig gesellen sich zur Sitzgruppe fünf Stehlampen aus Metall hinzu, die Holch selbst entworfen hat. „Sie stehen extra schief“, stellt er klar und meint, darüber dürfe man dann in einem Philosophengarten ruhig ein bisschen philosophieren. Das Leuchtmittel selbst sei exakt im Winkel und so, wie es sein solle, nur der Holm und der Schirm fallen aus der Reihe.

Zwei Preise in 2021

Der Philosophengarten des von Holch geführten Unternehmens Archimedes beherbergt 100 Wohnungen. Eines der drei Bauten am Rande des Landesgartenschaugeländes war ab den 1950er-Jahren das Stabsgebäude des französischen Militärs. Im November 2021 wurde die Anlage unter die 50 besten Wohnbauten des Jahres in Deutschland, Österreich und der Schweiz in der Kategorie Revitalisierung und Umbau gewählt; Archimedes erhielt dafür den Callwey-Award. Der Philosophengarten hat außerdem den zweiten Platz des Wettbewerbs Fiabci Prix D’Excellence Germany 2021 in der Kategorie Wohnen gewonnen.